Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Кремль пов’язує співпрацю зі США з українським врегулюванням
фото з відкритих джерел

Черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ заплановано на 17–18 лютого 2026 року

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ запланований на наступний тиждень у США. Про це, як повідомляють російські ЗМІ, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує «Главком».

Найімовірнішими датами зустрічі є 17 або 18 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність української делегації до цієї зустрічі. 

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що новий раунд намічений на наступний тиждень, хоча раніше в РФ висловлювали побажання продовжити перемовини в Абу-Дабі.

Пєсков також прокоментував позицію РФ щодо майбутніх відносин із Вашингтоном.

«РФ та США обговорюють можливу економічну співпрацю, але до досягнення українського врегулювання навряд чи можна говорити про конкретику», – заявив Пєсков.

Зазначимо, адміністрація Дональда Трампа прагне досягти прогресу у врегулюванні до початку літа. Можливу мирну угоду розглядають на березень 2026 року. На попередніх зустрічах в Абу-Дабі сторонам вдалося домовитися про обмін 314 військовополонених та відновлення військового діалогу на високому рівні між США та Росією.

Нагадаємо, Макрон узгодив вимоги Європи перед розмовою з Путіним.  За даними джерел, французький лідер прагне виробити спільну позицію з партнерами по Євросоюзу, щоб уникнути розбіжностей у підходах до переговорів із Москвою. Обговорення стосуються умов безпеки, можливих дипломатичних кроків та подальших форматів діалогу.

Очікується, що консультації дозволять Парижу виступити від імені ширшої коаліції європейських держав і посилити тиск на Кремль у питаннях припинення бойових дій та дотримання міжнародного права. Європейські лідери також прагнуть уникнути ситуації, коли окремі контакти з Росією можуть бути сприйняті як відхід від узгодженої політики ЄС.

Теги: Москва переговори США Україна росія війна

