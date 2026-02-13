Головна Новини
search button user button menu button

Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Станція здатна виявляти об'єкти на відстані до 700 км та на висоті до 75 км
фото з відкритих джерел

Сили оборони в окупованому Криму майстерно знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»

Сили оборони України провели блискучу операцію на території тимчасово окупованого Криму. Вони знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію дальнього виявлення «Небо-У». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України. 

Генштаб України повідомляє, що біля Євпаторії у тимчасово окупованому Криму вражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У» і її повністю виведено з ладу.

Зауважимо, цей комплекс вартує понад $100 млн. І ця станція дозволяла ворогу контролювати небо на відстані до 600 км, наводячи ракети на наші мирні міста та відстежуючи українську авіацію. Тепер у системі ППО окупантів на півдні утворилася суттєва «сліпа зона».

Також додамо, що для розгортання «Небо-У» потрібно близько 22 годин, а обслуговує її екіпаж із 6 осіб. Це не просто «радар», а цілий комплекс із трьох великих вантажівок з антенами та апаратурою.

Нагадаємо, ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока». Міноборони РФ показало застосування на фронті нової важкої вогнеметної системи ТОС-3 «Дракон», яке назвали новою версією «Солнцепьока». 

Як повідомляється, сучасний варіант оснащений новою пусковою установкою з 15 напрямними та здатний вести вогонь на відстані 15–24 км, що робить його більш ефективним у бою, де активно використовуються дрони. 

Читайте також:

Теги: Крим війна Генштаб Операція Об’єднаних сил

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Соболєв розповів, якою він бачить війну в майбутньому
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
28 сiчня, 20:44
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступає за збільшення кількості військовослужбовців, дислокованих у Норвегії
Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці: подробиці
11 лютого, 11:03
Окупанти вдарили по АЗС
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
14 сiчня, 15:44
Фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму
Приїхала до родичів у Київ: СБУ затримала директорку школи з Ялти, яка працювала на РФ
14 сiчня, 12:29
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
18 сiчня, 19:48
РФ з початку війни втратила 11 599 танків
Втрати ворога станом на 23 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
23 сiчня, 06:55
У 2025 році штрафи за порушення азартної реклами отримали 14 суб’єктів
Державний регулятор закликав громадян «стукати» на блогерів, які рекламують онлайн-казино
28 сiчня, 15:36
Олександрові Вавріну назавжди 24 роки
На Донеччині поліг 24-річний офіцер ЗСУ. Згадаймо Олександра Вавріна
29 сiчня, 09:00
Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина
Масована атака на Україну: скільки дронів та ракет запустила РФ
3 лютого, 10:13

Новини

Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua