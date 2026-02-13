Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»

Станція здатна виявляти об'єкти на відстані до 700 км та на висоті до 75 км

Сили оборони в окупованому Криму майстерно знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»

Сили оборони України провели блискучу операцію на території тимчасово окупованого Криму. Вони знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію дальнього виявлення «Небо-У». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб України повідомляє, що біля Євпаторії у тимчасово окупованому Криму вражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У» і її повністю виведено з ладу.

Зауважимо, цей комплекс вартує понад $100 млн. І ця станція дозволяла ворогу контролювати небо на відстані до 600 км, наводячи ракети на наші мирні міста та відстежуючи українську авіацію. Тепер у системі ППО окупантів на півдні утворилася суттєва «сліпа зона».

Також додамо, що для розгортання «Небо-У» потрібно близько 22 годин, а обслуговує її екіпаж із 6 осіб. Це не просто «радар», а цілий комплекс із трьох великих вантажівок з антенами та апаратурою.

