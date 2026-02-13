Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі

Міністр енергетики заявив, що обладнання для ремонтів українських станцій інколи забирають цілими блоками

Україна активно шукає у країнах Східної Європи радянські теплоелектроцентралі та електростанції, щоб використати їхні компоненти для модернізації власної енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами урядовця, ключовим завданням залишається забезпечення українських енергетиків обладнанням, необхідним для відновлення ТЕС і ТЕЦ після російських атак. «Сьогодні ми велику увагу приділяємо роботі з нашими енергетиками. Звісно ж, великий запит є сьогодні на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Відповідно, партнери надають кошти, утворений Фонд енергетичної підтримки України. Даний фонд має запитів вже на 1,8 млрд євро», – заявив Шмигаль.

Міністр наголосив, що стандартні процедури закупівлі нового обладнання займають тривалий час. За його словами, виробництво та постачання необхідних компонентів може тривати від чотирьох до шести місяців. Саме тому уряд разом із міжнародними партнерами запропонував альтернативний підхід – створення резерву обладнання, яке можна буде оперативно встановлювати замість пошкоджених вузлів.

«Ми продовжуємо роботу з нашими партнерами з пошуку старих радянського типу електроцентралей і електростанцій в Східній Європі. Знаходимо такі об'єкти», - додав міністр енергетики.

За його словами, українські фахівці виїжджають на місця, проводять інвентаризацію та аналіз стану техніки, після чого ухвалюється рішення щодо демонтажу та транспортування. «Конкретики я, звісно ж, зараз публічно назвати не можу, але у нас є цілий ряд таких об'єктів, які сьогодні опрацьовуються. Делегація буквально минулого тижня закінчила візити в декілька східноєвропейських країн, з якими ми будемо реалізовувати цей план», - підсумував Шмигаль.

В уряді пояснюють, що використання обладнання радянського зразка дозволяє швидше інтегрувати його у чинні українські енергоблоки, адже багато станцій будувалися за схожими технічними стандартами. Це значно скорочує строки відновлення генерації та зменшує витрати на адаптацію систем.

Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ зазнала значних пошкоджень унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, через що частина житлових будинків у столиці залишилася без опалення. Відновлення об’єкта потребує тривалого часу та складних ремонтних робіт, а експерти оцінюють перспективи повернення станції до повноцінної роботи як довгострокові. Загалом відбудова пошкоджених теплоелектроцентралей може розтягнутися на кілька років і залежить від обсягів фінансування, наявності обладнання та безпекової ситуації.