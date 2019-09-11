  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава ЦВК вважає, що розпуск комісії поставить під сумнів легітимність останніх виборів

    • Розсилка
    Сліпачук попередила про можливі наслідки розпуску ЦВК - Глава ЦВК вважає, що розпуск комісії поставить під сумнів легітимність останніх виборів
    Сліпачук попередила про можливі наслідки розпуску ЦВК

    Парламент розгляне розпуск ЦВК 12 вересня

    Глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук вважає, що можливий розпуск ЦВК поставить під сумнів легітимність проведених нею виборів.

    Про це Сліпачук сказала на засіданні комітету Верховної Ради 11 вересня.

    «Я наголошую, що Центральна виборча комісія певною мірою є органом, який легітимізує і президентську владу, і парламентську. Зараз ви порушили питання, що ставить під сумнів безпосередньо легітимність проведених виборчих процесів усупереч усьому тому, про що говорить все спостереження – і національне, і міжнародне», – наголосила Сліпачук.

    11 вересня комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

    Очікується, що парламент розгляне це питання 12 вересня.

    Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.

     Читайте також: Будні «шаленого принтера». Чи дадуть Зеленському розігнати ЦВК 

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ