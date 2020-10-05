Глава Єврокомісії отримала негативний тест на Covid-19
При цьому глава Єврокомісії буде залишатися в самоізоляції ще добу
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн отримала негативний результат тесту на коронавірус. Про це політик написала в Twitter.
«Тільки що отримала результат мого останнього тесту на Covid-19 - знову негативний. Я продовжу самоізоляцію до завтрашнього вечора, як це передбачено чинними правилами. Дякую за ваші теплі слова», – повідомила глава Єврокомісії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Урсула фон дер Ляйєн не візьме участь у завтрашньому саміті Україна-ЄС.
Також повідомлялося, що у політика не було ніяких симптомів Covid-19, вона в звичайному порядку проходить тестування два рази на тиждень, понеділками і четвергами.