Глава Єврокомісії отримала негативний тест на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урсула фон дер Ляйен

При цьому глава Єврокомісії буде залишатися в самоізоляції ще добу

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн отримала негативний результат тесту на коронавірус. Про це політик написала в Twitter.

«Тільки що отримала результат мого останнього тесту на Covid-19 - знову негативний. Я продовжу самоізоляцію до завтрашнього вечора, як це передбачено чинними правилами. Дякую за ваші теплі слова», – повідомила глава Єврокомісії.

Раніше вона пішла на самоізоляцію через контакти з людиною, у якої підтвердився Covid-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Урсула фон дер Ляйєн не візьме участь у завтрашньому саміті Україна-ЄС.

Також повідомлялося, що у політика не було ніяких симптомів Covid-19, вона в звичайному порядку проходить тестування два рази на тиждень, понеділками і четвергами.