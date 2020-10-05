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    Глава Єврокомісії отримала негативний тест на Covid-19

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    <span>Урсула фон дер Ляйен</span> - Глава Єврокомісії отримала негативний тест на Covid-19
    Урсула фон дер Ляйен

    При цьому глава Єврокомісії буде залишатися в самоізоляції ще добу

    Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн отримала негативний результат тесту на коронавірус. Про це політик написала в Twitter.

    «Тільки що отримала результат мого останнього тесту на Covid-19 - знову негативний. Я продовжу самоізоляцію до завтрашнього вечора, як це передбачено чинними правилами. Дякую за ваші теплі слова», – повідомила глава Єврокомісії.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Урсула фон дер Ляйєн не візьме участь у завтрашньому саміті Україна-ЄС.

    Також повідомлялося, що у політика не було ніяких симптомів Covid-19, вона в звичайному порядку проходить тестування два рази на тиждень, понеділками і четвергами.

    політика Twitter коронавірус
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