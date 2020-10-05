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    Голова Єврокомісії скасувала участь у саміті Україна-ЄС

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    У фон дер Ляйєн немає симптомів Covid-19, вона в звичайному порядку проходить тестування два рази на тиждень, по понеділках і четвергах - Голова Єврокомісії скасувала участь у саміті Україна-ЄС
    У фон дер Ляйєн немає симптомів Covid-19, вона в звичайному порядку проходить тестування два рази на тиждень, по понеділках і четвергах

    Урсула фон дер Ляйєн контактувала з людиною, у якої підтвердили коронавірус

    Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн скасувала участь у завтрашньому саміті Україна-ЄС через самоізоляцію. Про це повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє SAPO.

    Зазначається, що голова єврокомісії контактувала з людиною, у якої підтвердився коронавірус.

    За словами Мамера, у фон дер Ляйєн немає симптомів Covid-19, вона в звичайному порядку проходить тестування два рази на тиждень, по понеділках і четвергах.

    Мамер наголосив, що фон дер Ляйєн скасувала участь у пленарному засіданні Європейського парламенту, а також не буде головувати в той же день на засіданні Колегії комісарів, там її замінить віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

    «Також вона не буде брати участь у саміті Україна-ЄС. Тут Єврокомісія буде представлена головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем», – поінформував представник Єврокомісії.

    Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 жовтня коронавірусом заразилися вже 35441576 людейВід початку пандемії померло 1 042 579  осіб і одужало 26 647956 людей.

    Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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