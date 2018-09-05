Глава Каталонії закликає Мадрид дати згоду на референдум про незалежність



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Квім Тора

Педро Санчес готовий до ширшої автономії Каталонії

Новий очільник Каталонії Квім Тора представив своє бачення відносин між Мадридом і Барселоною в лекції «Наш час». Так новий очільник іспанського автономного регіону заявив, що він хотів би провести іще один референдум про незалежність Каталонії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Однак на цей раз, за словами Квіма Тора, дане волевиявлення має бути схвалене центральним урядом Іспанії. Соціаліст Педро Санчес, який замінив на початку червня 2018 року Маріано Рахоя на посаді глави уряду Іспанії, більш стримано і помірковано ставиться до Каталонії, проте виключив референдум про незалежність і готовий лише до референдуму про розширення прав в рамках автономії. Минулого року волевиявлення 1 жовтня за незалежність переросло в сутички із поліцією, а потім в пряме протистояння між Мадридом і Барселоною.

За словами Квіма Тора мандат, наданий минулорічним референдумом, в силі і регіональний уряд буде робити все для його реалізації. Проте на цей раз все має відбуватися в рамках визнаного референдуму. Очільник Каталонії заявив про те, що вони готові слухати іншу сторону, проте не збираються відмовлятися від права на самовизначення.

Пропозицію Педро Санчеса щодо розширення автономії Квім Тора назвав цікавою, проте запропонував зосередитися на долі затриманих минулого року дев’яти каталонців, яких звинувачують в сепаратизмі. Відповідно до опитувань, які проводилися в липні 2018 року 46,7% каталонців виступають за незалежність. В той час як 44,9% респондентів виступають проти.