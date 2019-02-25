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    Глава МЗС Ізраїлю не вибачився за свою заяву про антисемітизм поляків

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    <p>В ефірі ізраїльської радіостанції Ісраель Кац заявив, що &laquo;антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього&raquo;</p> - Глава МЗС Ізраїлю не вибачився за свою заяву про антисемітизм поляків

    В ефірі ізраїльської радіостанції Ісраель Кац заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього»

    «Я ніколи не говорив про всіх поляків», - заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац

    Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац не став вибачатися за свої слова про роль поляків у Голокості.

    Про це повідомляє RMF24.

    В ефірі однієї з ізраїльських радіостанцій Кац не став повторювати свої звинувачення на адресу поляків, однак утримався від вибачень.

    «Я ніколи не говорив про всіх поляків, і мені нічого додати до пояснень прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який представляє ізраїльську політику», - сказав він.

    Як відомо, 22 лютого глава МЗС Польщі Яцек Чапутович наголосив, що Варшава продовжує чекати на вибачення з боку Ісраеля Каца.

    Нагадаємо, в ефірі ізраїльської радіостанції Ісраель Кац заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

    У свою чергу прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви Каца.

    Джерело: Європейська правда

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