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    Глава МЗС Великої Британії назвав смішним інтерв’ю Петрова і Боширова

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    <p>Боширов і Петров дали інтерв&rsquo;ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи</p> - Глава МЗС Великої Британії назвав смішним інтерв’ю Петрова і Боширова

    Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи

    Джеремі Хант заявив, що Росія проводить зовнішню політику, орієнтовану на те, щоб «сіяти плутанину, вносити розкол і дестабілізувати західні демократії»

    Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант вважає «смішним» інтерв’ю підозрюваних британською стороною в отруєнні Скрипалів двох росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова, яке вони дали телеканалу RT.

    Про це Хант повідомив журналістам у ході робочої поїздки країнами Африки, інформує в четвер агентство Press Association.

    «І хоча це було смішним, коли ми побачили інтерв’ю з підозрюваними (в причетності до інциденту) в Солсбері, насправді за всім цим стоїть набагато гірша мета», - вважає британський міністр закордонних справ.

    Хант також виступив з твердженням, що Росія проводить зовнішню політику, орієнтовану на те, щоб «сіяти плутанину, вносити розкол і дестабілізувати західні демократії».

    «Їм особливо подобається робити це за допомогою маніпулятивних ЗМІ, фейкових новин, і я боюся, що RT є частиною цих зусиль», - припустив глава МЗС Великої Британії.

    Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

    Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

    Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

    Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

    Джерело: УНН

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