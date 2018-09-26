Справжнє ім'я підозрюваного в отруєнні Скрипаля Боширова — Анатолій Чепіга - Bellingcat документ



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Анатолій Чепіга під час другої чеченської війни Фото: The Insider і Bellingcat

Як зазначають розслідувачі, вони шукали «Боширова», знаючи його приблизний вік, серед випускників військових училищ

У новій частині розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat йдеться, що Руслана Боширова, підозрюваного в отруєнні екс-агента російської розвідки Сергія Скрипаля, насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Як зазначають розслідувачі, вони шукали «Боширова», знаючи його приблизний вік, серед випускників військових училищ, де агентів ГРУ навчають іноземним мовам та готують до операцій за кордоном.

На одній з фотографій з Чечні вдалося знайти людину, віддалено схожу на «Боширова». На сайті Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища дослідники знайшли випускника, який підходить за віком та служив у Чечні під час війни.

Також ім’я Анатолія Чепіги знайшли у базі даних, де його домашньою адресою у 2003-2005 роках вказаний Хабаровськ. Адреса співпала з адресою військової частини, у якій перебувала 14-а бригада спецназу ГРУ.

Підтвердженням припущення розслідувачів стала виписка Чепіги із системи «Російський паспорт» від 2014 року, де на фото людина, названа британським слідством Русланом Бошировим.

Виписка Анатолія Чепіги із системи «Російський паспорт» Фото: The Insider і Bellingcat

Дослідники дізналися, що Анатолій Чепіга народився 5 травня 1979 року у невеликому селищі Ніколаєвка на кордоні Росії та Китаю. Після завершення навчання він пішов служити до 14-ї бригади спецназу ГРУ, з яким брав участь у другій чеченській війні. У грудні 2014 року президент РФ Володимир Путін присвоїв Чепізі звання «Героя Росії».

У заяві Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту у Амурській області йдеться, що Чепіга став «героєм» за виконання «миротворчої місії».

Розслідувачі припускають, що йдеться про участь у бойових діях на Донбасі, бо наприкінці 2014 року підрозділ Чепіги помітили біля кордону з Україною. А в цей час військова операція РФ у Сирії ще не почалася.

Біля пам’ятника маршалу Рокосовському на території Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища ім’я Чепіги вибито золотими літерами.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів.