Глава МЗС виступає проти нового закриття кордонів для іноземців через Covid-19



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Зараз неможливо реагувати на пандемію так само, як це відбувалося у березні, - міністр

Кулеба зазначив, що також виступатиме проти ідеї закликати українців масово повертатися додому

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що виступатиме проти запровадження заборони в’їзду для іноземних громадян, якщо така ідея виникне на порядку денному. Про це Кулеба сказав на брифінгу у вівторок, 13 жовтня.

Кулеба зазначив, що також виступатиме проти ідеї закликати українців масово повертатися додому.

«Зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки. Бо кожен рух - наражання себе на небезпеку», – наголосив міністр.

Кулеба підкреслив, що зараз неможливо реагувати на пандемію так само, як це відбувалося у березні. За його словами, це добре розуміють як міжнародні партнери, так і Україна.

«Тоді було багато незвіданого, багато запитань, суспільство було готове до жорстких обмежень. Зараз ми таких настроїв не помічаємо», – відзначив міністр.

Нагадаємо, з 28 серпня до 28 вересня уряд України заборонив в'їзд для іноземців, крім окремих категорій. Хоча офіційно цього не визнають, реальною причиною була спроба стримати паломників-хасидів від приїзду до України під час пандемії.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Загалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

До слова, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня

У світі станом на ранок 13 жовтня коронавірусом заразилися 38042910 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 28603169 людей, а кількість померлих зросла до 1 085375 людей.



