Науковці КПІ дослідили, як поводитиметься Covid-19 в сезон грипу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом найближчих 10 днів кількість летальних випадків від вірусу зросте з 71 до 104 смертей на добу, - прогнозують науковці

До кінця цього тижня, 21 жовтня, кількість виявлених хворих коронавірусом може сягнути 7 800 осіб на добу

В Україні до кінця цього тижня, 21 жовтня 2020 року, кількість виявлених хворих коронавірусом може сягнути 7 800 осіб на добу. Про це заявляють Національного технічно університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Зазначається, що дослідники отримали свої розрахунки за допомогою використання методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам’яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN).

Науковці прогнозують, що протягом найближчих 10 днів кількість летальних випадків від вірусу зросте з 71 до 104 смертей на добу, а кількість нових хворих, які будуть потребувати госпіталізації, – більш ніж на 40%. З огляду на те, що завантаженість ліжок у ЗОЗ 1-ї хвилі за останні п’ять днів становить у середньому близько 60% по країні, – це означає стовідсоткове заповнення.

«Кількість тих, хто одужав буде значно нижчою, ніж кількість тих, хто захворів, і становитиме, за короткостроковим прогнозом науковців КПІ, 21 жовтня 2020 року – 2 266 осіб», – йдеться у повідомленні науковців.

За результатами прогнозного моделювання команди проєкту «Форсайт Covid-19», зростання кількості хворих в Україні залишиться експоненційним. Показник летальності в Україні виросте з 2,01 до 2,65%.

Епідемічна ситуація в розрізі регіонів України стрімко погіршується як за кількістю нових хворих, так і за географією поширення. Ситуація може стати надважкою для медичної системи країни.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Також за добу в Києві виявлено менше нових хворих на коронавірус, ніж у столичній області.