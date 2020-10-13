У Львові міська влада пропонує почати канікули в школах з 19 жовтня



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Ми уважно стежимо за епідситуацією, аналізуємо дані і керуємося здоровим глуздом, - мер Львова

У батьків були свої плани на період навчання, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий пропонує почати канікули в школах міста з 19 жовтня, а не з 15, як пропонує Міносвіти. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до обласної комісії з ТЕБ та НС, яка завтра проведе засідання.

«Я закликаю почати осінні канікули в школах Львова та області хоча б з 19 жовтня, якщо цього вимагатиме ситуація», – написав мер Львова.

Садовий наголосив на тому, що «у батьків були свої плани на період навчання», а тому не так легко швидко знайти, чим зайняти дитину, щоб вона була у безпеці.

«Це не означає, що я прошу проігнорувати правила карантину. Спільно з міським штабом ми уважно стежимо за епідситуацією, аналізуємо дані і керуємося здоровим глуздом», – заявив Садовий.

Нагадаємо, МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до кінця року.

Як повідомлялося, в Україні протягом 11 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

До слова, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня