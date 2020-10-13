Американські ЗМІ відмовляються працювати з Трампом через коронавірус



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Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA) змушена була шукати інших журналістів для виконання обов'язків прес-пулу адміністрації президента

Їхати з президентом заборонили своїм журналістам The Wall Street Journal і The Washington Post

Кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом. Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що їхати з президентом заборонили своїм журналістам The Wall Street Journal і The Washington Post.

Також виконання обов'язків журналістів прес-пулу в останні дні уникали співробітники газет BuzzFeed News, Politico і Hearst.

Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA) змушена була шукати інших журналістів для виконання обов'язків прес-пулу адміністрації президента.

«У репортерів Білого дому були побоювання щодо своєї безпеки і їм було некомфортно подорожувати з президентом у цей час», – заявила Елізабет Буміллер, глава вашингтонського бюро Times.

Стурбованість журналістів викликав той факт, що бортпровідники, агенти Секретної служби, а також співробітники Білого дому не носять маски на борту президентського літака. Крім того, багато хто з них повертаються на роботу раніше закінчення двотижневого карантину після зараження Covid-19 або можливого зараження.

Сам президент нещодавно повернувся в Білий дім після триденної госпіталізації через зараження Covid-19 і представники ЗМІ бачили, як він сідав на борт президентського літака без маски.

Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

Як відомо, gрезидент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу Fох News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

До слова, головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації.

8 жовтня Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Згодом Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом.