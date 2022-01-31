Глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії»

Цього тижня у Києві одночасно перебуватимуть три прем'єр-міністри різних країн

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні, 31 січня, анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії» задля зміцнення безпеки країни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, лише цього тижня у Києві одночасно перебуватимуть з візитами прем'єр-міністри трьох держав.

«Ми, дійсно, зберігаємо пильність та враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує роботу, а ситуація залишається у руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії на користь безпеки України та українських громадян», – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав дипломатичні контакти президента Володимира Зеленського, зокрема, телефонні розмови з лідерами США Джо Байденом та Франції Еммануелем Макроном.

«Ми спочатку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії і що росіяни говорять у відповідь", - наголосив Кулеба.

Він пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів із російською стороною проходять у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з Україною позицію.

«Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки цього тижня у нас одночасно перебуватимуть три прем'єр-міністри трьох різних країн», – сказав Кулеба, уточнивши, що йдеться про прем'єрів Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

А за тиждень відбудеться візит до України глав МЗС Німеччини та Франції, які відвідають Донбас. Також глава МЗС анонсував низку телефонних розмов та онлайн-зустріч: «У нас будуть два дуже насичені дипломатичні тижні», – додав він.

Крім того, Кулеба заявив, що Україна вже розпочала ще один напрям роботи – залучення підтримки партнерів для збереження фінансової та економічної стабільності держави.

До слова, прем'єр Британії Джонсон скасував поїздку до Японії через Україну.

Також Борис Джонсон заявив, що цього тижня Велика Британія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Ще міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.