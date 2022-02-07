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    Прем'єр Австралії закликав співвітчизників негайно покинути Україну

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    Прем'єр Австралії Скотт Моррісон після засідання комітету нацбезпеки закликав громадян країни негайно залишити Україну - Прем'єр Австралії закликав співвітчизників негайно покинути Україну
    Прем'єр Австралії Скотт Моррісон після засідання комітету нацбезпеки закликав громадян країни негайно залишити Україну
    фото: ЕРА

    Очільник австралійського уряду наголосив, що зараз саме час для від'їзду з України

    Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки закликав громадян країни негайно залишити Україну. Про це повідомляється на сайті політика.

    Моррісон заявив, що австралійська влада звернулася до співгромадян з чітким посилом про те, що їм необхідно якнайшвидше виїхати з України.

    «Більшість тих, австралійців, які живуть в Україні, їхнє життя проходять в Україні. У багатьох із них – подвійне громадянство», – уточнив прем'єр. Він наголосив, що зараз саме час для від'їзду.

    Глава уряду також закликав Росію продовжувати брати участь у дискусіях з іншими країнами, які хочуть зробити свій внесок у врегулювання конфлікту навколо України.

    Раніше міністерство закордонних справ Канади оголосило про відкликання другорядних співробітників і членів сімей працівників посольства в Україні.

    До слова, президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік».

    «Так, я вважаю, що це помилка (виїзд іноземних дипломатів з України, – ред,). Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України», – заявив президент.

    Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри». До слова, Німеччина залишає дипломатів в Україні.

    Тим часом США закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Посольство США в Україні знову звернулося до громадян Сполучених Штатів з рекомендацією залишити територію країни через зростання загрози воєнних дій, які може спровокувати Росія.

    Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.

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    Теги: МЗС Австралія агресія політика Україна евакуація
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    Прем'єр Австралії закликав співвітчизників негайно покинути Україну