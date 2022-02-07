Міністри закордонних справ трьох країн приїхали на Донбас

Голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії прибули в Україну

Сьогодні міністри перебувають на Луганщині, у вівторок вони прибудуть до Києва

До Луганської області прибули міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії Александер Шалленберг, Іван Корчок та Ян Липавський. Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Мої колеги з Австрії, Словаччини та Чехії разом зараз перебувають у Станиці Луганській», – поінформував міністр.

За його словами, глави МЗС на Донбасі зможуть переглянути наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання.

Кулеба додав, що у вівторок усі троє міністрів прибудуть до Києва.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг, який прибув в Україну разом із очільниками урядів Чехії та Словаччини, заявив, що від суверенітету України залежить безпека європейських країн.

Зазначимо, що це перший в історії візит очільників зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату (об'єднання Чехії, Австрії та Словаччини, засноване в 2015 році).

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україну приїдуть очільники МЗС чотирьох країн. Зокрема, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки і активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

7 лютого близько 17 години Кулеба та Бербок проведуть спільну пресконференцію.

Раніше ми повідомляли, що Україну вперше відвідають глави МЗС країн Славковського формату.

Напередодні глава МЗС України анонсував два тижні «інтенсивної дипломатії».



