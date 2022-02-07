Глава МЗС Німеччини пояснила, через кого скасували її зустріч із Зеленським

Бербок спростувала, що її зустріч із Зеленським скасували через відмову Німеччини постачати зброю Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрічатиметься із президентом України Володимиром Зеленським під час її дводенного візиту до Києва. Про це Бербок сказала на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

«Наша поїздка була запланована з моїм французьким колегою, й у цьому зв'язку ми планували зустрітися з президентом. А зараз змінилися плани поїздки. Французька сторона якось трошки змінила ці плани. Дуже важливо, звичайно, спільно координувати, адже кожен день необхідно якось планувати, враховувати. Тому само собою зрозуміло, що, зі свого боку, я змушена була адаптувати свої зустрічі тут», – пояснила Бербок.

Кулеба наголосив, що жодних проблем із зустріччю немає.

«Минулого разу, коли Анналена була у Києві, була зустріч із президентом Зеленським, дуже змістовна, тривала розмова. Зараз у нас дуже активне дипломатичне життя у Києві, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати скаусвання цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал», – пояснив міністр.

Кулеба подякував Анналені Бербок за те, що вона приїхала, незважаючи на те, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан разом із президентом Еммануелем Макроном сьогодні вирушив до Росії.

Зміни, про які сказала Бербок, відбулись у графіку очільника французької дипломатії Жана-Іва Ле Дріана. Раніше передбачалося, що 7-8 лютого відбудеться одночасний візит до Києва голів МЗС Німеччини та Франції.

До слова, міністр закордонних справ Украхни Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи, який запланований на серпень за участю парламентських делегацій різних країн.