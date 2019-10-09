Два українських фільми потрапили до лонг-листа «Оскара»



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Кадр із фільму «Додому» режисера Нарімана Алієва

Шорт-лист премії «Оскар» оголосять 16 грудня 2019 року

Два українських фільми «Додому» та «Пофарбоване пташеня», зняті за підтримки Держкіно України, потрапили до лонг-листа кінопремії «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії.

Фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» на кінопремію висунув Український Оскарівський комітет. «Додому» розповідає про кримського татарина Мустафу (актор Ахтем Саїбтаблаєв), сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом з молодшим сином їде до анесованого Криму, аби поховати загиблого.

До лонг-листа також увійшов українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоула «Пофарбоване пташеня», який висунуто претендентом від Чехії.

Шорт-лист премії «Оскар» оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів — 13 січня 2020 року.