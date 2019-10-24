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    У Європарламенті сьогодні оголосять лауреата премії Сахарова

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    Церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі - У Європарламенті сьогодні оголосять лауреата премії Сахарова
    Церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі

    Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов

    У четвер, 24 жовтня, у Європарламенті назвуть цьогорічного лауреата премії Сахарова «за свободу думки».

    Цьогорічний список кандидатів на премію виглядає наступним чином:

    • економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі Ільхам Тохті;
    • бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні;
    • група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.

    Церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі.

    Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов, якого тоді Росія утримувала в ув’язненні. Нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

    Визволений із кремлівської неволі український режисер Олег Сенцов наступного місяцявідвідає Європейський парламент. 

    «Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня», – написав брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    Раніше стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відклав церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову.

    ЄС правозахисники Європарламент Олег Сенцов премія парламент
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