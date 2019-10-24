У Європарламенті сьогодні оголосять лауреата премії Сахарова



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Церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі

Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов

У четвер, 24 жовтня, у Європарламенті назвуть цьогорічного лауреата премії Сахарова «за свободу думки».

Цьогорічний список кандидатів на премію виглядає наступним чином:

економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі Ільхам Тохті;

бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні;

група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.

Церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі.

Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов, якого тоді Росія утримувала в ув’язненні. Нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Визволений із кремлівської неволі український режисер Олег Сенцов наступного місяцявідвідає Європейський парламент.

«Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня», – написав брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відклав церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову.