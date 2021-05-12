Голова бюджетного комітету та найбільший підрядник «Великого будівництва» зустрічалися в ресторані – ЗМІ

Журналісти зафіксували «слугу» Юрія Арістова та бізнесмена Олександра Бойка в одному з ресторанів Києва

Депутат та забудовник зустрічалися у ресторані під час локдауну

Журналісти зафіксували зустріч глави бюджетного комітету Ради Юрія Арістова та бізнесмена Олександра Бойка в одному з ресторанів Києва.

Про це йдеться в матеріалі проєкту «Схеми».

Журналісти стверджують, що зафільмували зустріч глави бюджетного комітету Ради Юрія Арістова («Слуга народу») з бізнесменом Олександром Бойком, пов’язаним з фірмою «Автомагістраль-Південь» – найбільшим отримувачем бюджетних грошей на відбудову доріг у рамках державної програми «Велике будівництво».

За словами журналістів, зустріч пройшла в ресторані «Адріатік» 8 квітня.

На кадрах журналістів депутат і бізнесмен разом спускаються з третього поверху ресторану і з різницею у декілька секунд залишають заклад, закритий для пересічних відвідувачів на час карантину.

У коментарі журналістам бізнесмен Бойко заявив, що «Арістова не знає». Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов заявив у коментарі, що «не уявляє, хто такий пан Бойко».

Олександр Бойко – одеський бізнесмен, засновник компанії «Шляховик-97», що є найбільшим постачальником будівельних матеріалів і будівельної техніки для «Автомагістраль-Південь».

«Автомагістраль-Південь» із початку 2020 року виграла тендерів на будівництво доріг по всій Україні сумарно на близько 37 млрд грн, ще 8 млрд грн – на експлуатаційне утримання доріг. Ця компанія – лідер серед усіх приватних підрядників державної програми «Велике будівництво», отримує близько третини усього фінансування.

Журналісти з проєкту «Наші гроші» назвали фактичним контролером «Автомагістралі» саме Олександра Бойка. На початку березня стало відомо, що Олександр Бойко отримав від Антимонопольного комітету України дозвіл на концентрацію більше ніж 50% у статутному капіталі компанії «Автомагістраль-Південь». Сам він в інтерв’ю називав цю фірмою «нашою компанією».

«Від бюджетного комітету Верховної Ради у тому числі залежить фактичний розподіл коштів. Умовно, ти можеш перемогти на тендері, а тобі ці гроші на ремонт дороги по факту не розпишуть. Із протоколів засідань бюджетного комітету відомо, що його голова Юрій Арістов особисто неодноразово розглядав перерозподіл коштів «Укравтодору» на будівництво різних доріг, навіть попри незгоду Рахункової палати», – розповів журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, який систематично досліджує освоєння бюджетних коштів на проєкт реконструкції доріг «Велике будівництво».

Нагадаємо, що на початку листопада 2020-го генпрокурорка Ірина Венедіктова була змушена реагувати на численні викриття журналістів-розслідувачів та небайдужих громадян, які сигналізували про корупцію у дорожній галузі. Станом на середину січня 2021 року місцеві прокуратури відкрили ряд справ за фактами крадіжок бюджетних грошей під час ремонту доріг.

Загалом, держбюджет-2021 передбачив 81,3 млрд грн на розвиток дорожньої інфраструктури (у 2020 році було виділено 100 млрд грн). З них 66,4 млрд грн будуть профінансовані за рахунок коштів дорожнього фонду. У тому числі: 31 млрд грн – на розвиток і утримання автодоріг державного значення; 18,1 млрд грн – будівництво, реконструкцію та утримання автодоріг місцевого значення (субвенція); 14,8 млрд грн –виконання боргових зобов’язання за запозиченнями під державні гарантії на розвиток мережі автодоріг; 2,5 млрд грн – забезпечення безпеки дорожнього руху.