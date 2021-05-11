Кияни виламали асфальт парковки на місці знищеної забудовником велодоріжки (фото)

Активісти розмалювали крейдою асфальт, щоб нагадати забудовнику, що тут був газон та велосипедна доріжка

У великодні вихідні представники скандального забудовника знищили велодоріжку і влаштували на її місці парковку

У понеділок, 10 травня, на проспекті Перемоги, 67 біля ЖК «Сан-Франциско» SAGA Development пройшла акція «Відбиваємо тротуар, велодоріжку та газон на Нивках у знахабнілого забудовника!». Про це повідомляє у Facebook спільнота «Київ – велосипедне місто».

Велосипедисти та всі небайдужі кияни вийшли на акцію, щоб відновити справедливість, щодо зруйнованої велосипедної доріжки та тротуару.

«Комунальним службам та поліції, на жаль, не вдалось у законний спосіб відстояти велодоріжку на проспекті Перемоги, що є частиною магістрального веломаршруту – забудовник, зруйнувавши частину велодоріжки, облаштував паркувальну кишеню для автівок попри приписи поліції і благоустрою. Тому кияни перейшли до більш радикальних дій», – йдеться в повідомленні.

Кілька десятків велосипедистів, озброївшись ломами, лопатами та іншим будівельним спорядженням, повиймали бордюри та виламали асфальт та розмалювали крейдою, щоб нагадати, що тут був газон та велосипедна доріжка.

На згадку про себе вони залишили квіти біля офісу забудовника житлового комплексу, щоб «пом’янути його репутацію».

На місце акції протесту велоспільноти прибув заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє пресслужба КМДА. Усов зазначив, що скандальна ситуація із самовільним будівництвом та знищенням велосипедної доріжки перебуває на контролі міської влади.

Заступник голови КМДА разом із заступником голови Департаменту міського благоустрою Михайлом Буділовим поспілкувалися на місці з поліцією та констатували, що приватні особи фактично вкрали ділянку, яка перебуває на балансі громади.

«Ми розуміємо, чому цей вандалізм відбувався вночі та у вихідні дні, але хочу застерегти усіх: ми нікому не дозволимо красти та руйнувати комунальну власність», – заявив Усов.

Він також зазначив, що вже найближчим часом за його дорученням Центр організації дорожнього руху встановить обмежувальні бетонні блоки, щоб припарковані автомобілі не створювали аварійних ситуацій на проспекті Перемоги. У разі, якщо ці блоки зникнуть, буде відкрите кримінальне провадження, оскільки вони на балансі комунального підприємства.

Нагадаємо, під час великодніх свят на проспекті Перемоги, 67 у Святошинському районі Києва невідомі будівельники розібрали дорожнє огородження та бордюр, частину двосторонньої велосипедної доріжки, смугу газону та почали влаштовувати паркувальну кишеню.

До слова, компанією Saga Development керує скандальний Андрій Вавриш, колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.