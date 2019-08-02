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    Голова Держприкордонслужби заявив про недофінансування служби в 1 млрд грн

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    <span>Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко</span> - Голова Держприкордонслужби заявив про недофінансування служби в 1 млрд грн
    Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко

    За словами Сергія Дейнеки, невиплата підлеглим грошової допомоги на оздоровлення з березня становить 291,4 млн грн

    Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив про недофінансування служби в 938 млн грн. Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

    «Якщо відверто говорити, вона катастрофічна», - сказав Дейнеко, коментуючи ситуацію з фінансуванням прикордонслужби.

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    За його словами, невиплата підлеглим грошової допомоги на оздоровлення з березня становить 291,4 млн грн.

    Також він зазначив, що винагороди прикордонників за участь в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) значно нижчі, ніж у військовослужбовців Збройних сил: військовослужбовець ЗСУ отримує щомісячну доплату в 17 тис. грн, прикордонник - 10 тис. грн.

    За цією винагородою заборгованість перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, становить з березня 159 млн грн.

    Проблемним він також назвав забезпечення служби пально-мастильними матеріалами.

    Недофінансовується також будівництво житла для співробітників служби.

    Така ситуація призводить до підвищення соціальної напруженості і відтоку кадрів.

    Дейнеко вважає необхідним збільшити фінансування служби з держбюджету.

    Новий голова Держприкордонслужби також пообіцяв кардинальні реформиДейнеко зокрема заявив, що скоротить штат робітників у відомстві. 

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.

     

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