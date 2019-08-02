Новий глава Держприкордонслужби обіцяє кардинальні реформи



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Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко

«Людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше, кардинально менше, генералів стане менше в рази»

Новий керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що скоротить штат робітників у відомстві. Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

За його словами, в Державній прикордонній службі на даний момент 38 генералів.

«У нас штатна чисельність - біля 43 тисяч. Тобто на тисячу людей у нас один генерал. Це ненормально. А по штату їх може бути 54», - йдеться у повідомленні.

Дейнеко відмовляється говорити про плани щодо реформування Держприкордонної служби.

«Я вам не розкажу, оскільки багато хто хоче їх почути, Нехай це буде сюрпризом. Людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше, кардинально менше, генералів стане менше в рази», - повідомив він.

У той самий момент, Дейнеко зазначив, що при цьому загальна чисельність скорочуватися не буде. Всі посади, які будуть вивільнені, будуть спрямовані на підрозділи, які безпосередньо охороняють державний кордон.

«Все буде зроблено для того, аби солдат, який охороняє державний кордон, ніс службу в умовах, які дозволяють йому бути впевненим, що за ним є велика прикордонна родина і є держава Україна. Я хочу зробити все, щоб він був всім забезпечений. Тільки тоді він буде чесним і непідкупним», - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.