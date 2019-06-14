Держприкордонслужбу очолив колишній командир Луганського прикордонного загону



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Зеленський визначився з новим очільником Держприкордонслужби

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Відповідний указ №403/2019 з’явився на сайті президента у п’ятницю.

«Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України», - йдеться указі.

Нагадаємо, попереднього керівника Держприкордонслужби Петра Цигикала звільнили 31 травня.

Дейнеко займав посаду заступника директора Департаменту оперативної діяльності держприкордонслужби.

Дейнеко командував Луганським прикордонним загоном до червня 2014 року. За інформацією військової прокуратури, напередодні до Луганського загону привезли велику партію зброї. І, як описують цей період проросійські бойовики у пропагандистському фільмі «Позивний Донбас», із командиром прикордонного загону в окупантів була чітка домовленість про здачу зброї на їхню користь. Військова прокуратура відкрила справу за фактом здачі загону.