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    Голова правоохоронного комітету Ради допустив звільнення Авакова

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    <span>Денис Монастирський допускає звільнення міністра внутрішніх справ</span> - Голова правоохоронного комітету Ради допустив звільнення Авакова
    Денис Монастирський допускає звільнення міністра внутрішніх справ
    Фото: rbc.ua

    Випробувальний термін Арсена Авакова не закінчений

    Якщо конкретно справа вбивства журналіста Павла Шеремета розвалиться на очах - це можливо буде одним з приводів для того, щоб міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов з посади. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

    Монастирський зазначив, що випробувальний термін Авакова не закінчений і до його діяльності сьогодні дуже пильна увага.

    «І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах - це можливо буде одним з приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, громадського резонансу і підозрюваних іншого варіанту не залишає. Це справа однозначно стане Рубіконом», - вважає він.

    Нагадаємо, Аваков раніше говорив, що Міністерство внутрішніх справ України в майбутньому може очолити жінка.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

    Сам Аваков говорив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користь, або виявить, що «його принципи не збігаються з тим, що відбувається».

    Нагадаємо, Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

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