Вбивство Шеремета: суд пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній Дугарь



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Яна Дугарь перебуватиме під нічним домашнім арештом з 20:00 до 7:00

Яні Дугарь суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний

Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Відповідне рішення Печерський районний суд прийняв під час засідання 24 січня.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, відправивши Дугарь під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00.

Як відомо, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Також 23 січня суд відпустив під домашній арешт учасницю АТО Пуму.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

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