Підозрюваний у вбивстві Шеремета судиться із Зеленським, Аваковим і Рябошапкою. Стала відома дата засідання



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Ветеран бойових дій і музикант Андрій Антоненко (Riffmaster), який, за версією слідства, причетний до вбивства журналіста Шеремета

Музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко захищатиме свою честь, гідність та ділову репутацію

Печерський районний суд Києва призначив розгляд цивільного позову ветерана бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко позивається проти президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапки та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 16 січня.

Розгляд справи по суті розпочнеться 2 березня о 10-00 год у приміщенні Печерського районного суду на вул. Володимирська, 15. У суді Антоненко захищатиме свою честь, гідність та ділову репутацію.

Нагадаємо, що раніше адвокат Антоненка Святослав Жерновніков повідомив, суть позову полягає у тому, що Андрія Антоненка назвали злочинцем.

«Називали, його фото показували. Хто може називати його злочинцем, якщо ще йдуть суди? Це порушення презумпції невинуватості», - наголосив адвокат.

Як повідомляв «Главком», інша підозрювана у справі Шеремета, лікар і волонтера Юлія Кузьменко також подала до суду на Міністерство внутрішніх справ та його керівника Арсена Авакова. Вона вимагатиме спростовання недостовірної інформації, озвучену міністром Арсеном Аваковим 13 грудня у програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

Підозрювана у справі журналіста Павла Шеремета, лікарка і волонтер Юлія Кузьменко

Як відомо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву машини, що належала співзасновниці видання «Українська правда», цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у причетності до вбивства Шеремета. Пізніше того самого дня Нацполіція назвала імена ймовірних причетних: військова лікарка Яна Дугарь (суд узяв її під домашній арешт), військовослужбовець Сил спецоперацій Збройних сил України, музикант Андрій Антоненко (заарештовано), дитяча хірургиня і волонтерка Юлія Кузьменко (поміщено під варту), а також подружжя Владислав та Інна Грищенки, які фігурують у справі як «особи, що володіють інформацією» (їх заарештовано за іншою справою).

Військовий медик Яна Дугарь, підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідчі вважають, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Кузьменко та Антоненко, останнього також називають організатором злочинної групи. Дугарь нібито займалася «розвідкою»: шукала камери на маршруті прямування спільників.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив Антоненка під арештом. 24 грудня суд залишив під вартою Кузьменко, а 8 січня – Дугарь.

Захист Дугарь подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

2 січня в Києві провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета. У ньому взяла участь Кузьменко, Антоненко і Дугарь від нього відмовилися.

15 січня українські військовослужбовці у Печерському райсуді Києва заявили, що у дні перед убивством Шеремета Дугарь була на роботі в госпіталі у Покровську на Донеччині.