Справа Шеремета: адвокат Дугарь звинуватив правоохоронців у тиску на свідків



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Троє українських військовослужбовців у суді заявили, що в дні перед убивством Шеремета Дугарь була на роботі у госпіталі на Донеччині

Микола Оріховський підкреслив, що тиск відбувається з боку прокуратури та співробітників СБУ

Слідчі прокуратури тиснуть на свідків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з метою змусити їх змінити або відмовитися від своїх свідчень, заявив представник інтересів військової лікарки Яни Дугарь адвокат Микола Оріховський.

Троє українських військовослужбовців у суді заявили, що в дні перед убивством Шеремета Дугарь була на роботі в госпіталі у Донецькій області

Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета тиснуть на свідків, щоб ті не давали свідчень. Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомив адвокат військової лікарки Яни Дугарь Микола Оріховський.

«Слідчі викликають військовослужбовців, керівництво військової частини, де Яна проходила військову службу. Зокрема до нас доходить інформація про певний тиск на цих військових і на цих свідків... Цей тиск полягає у тому, що проводять бесіди (зокрема й допити) з метою схиляння певних свідків до того, щоб вони не давали необхідних свідчень або давали їх у якомусь іншому вигляді», – сказав Оріховський.

Він підкреслив, що такий тиск відбувається з боку прокуратури та співробітників Служби безпеки України.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву машини, що належала співзасновниці видання «Українська правда», цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у причетності до вбивства Шеремета. Пізніше того самого дня Нацполіція назвала імена ймовірних причетних: це Дугарь (суд узяв її під домашній арешт), військовослужбовець Сил спецоперацій Збройних сил України, музикант Андрій Антоненко (заарештовано), дитяча хірургиня і волонтерка Юлія Кузьменко (поміщено під варту), а також подружжя Владислав та Інна Грищенки, які фігурують у справі як «особи, що володіють інформацією» (їх заарештовано за іншою справою).

Слідчі вважають, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Кузьменко та Антоненко, останнього також називають організатором злочинної групи. Дугарь нібито займалася «розвідкою»: шукала камери на маршруті прямування спільників.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив Антоненка під арештом. 24 грудня суд залишив під вартою Кузьменко, а 8 січня – Дугарь.

Захист Дугарь подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

2 січня в Києві провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета. У ньому взяла участь Кузьменко, Антоненко і Дугарь від нього відмовилися.

15 січня українські військовослужбовці у Печерському райсуді Києва заявили, що у дні перед убивством Шеремета Дугарь була на роботі в госпіталі у Покровську на Донеччині.



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Військовий медик Яна Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета

Свідок заявила, що у період з 16 по 18 липня разом з Дугарь була у Покровську на Донеччині

У Печерському районному суді Києва сьогодні, 15 січня, розглядалося клопотання про зміну запобіжного заходу військовому медику Яні Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як зазначає Радіо Свобода, свідки заявили, що на момент скоєння злочину дівчина перебувала на території 66-го військового медичного госпіталю у Покровську на Донеччині.

«На запитання прокурора, чи були свідок і Яна Дугарь у період із 16 по 18 липня разом, Тетяна Палфій відповіла «в наряди ми разом заступали», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що захисники повідомили ще про кількох свідків і попросили суд перенести засідання. Суд відклав розгляд клопотання до 12:30 17 січня.

Нагадаємо, 8 січня Київський апеляційний суд залишив Яну Дугарь під цілодобовим домашнім арештом. Колегія суддів змінила місце реєстрації Дугарь із селища Гвардійського Дніпропетровської області на Київ.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт.

Журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».