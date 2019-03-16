Голова САП про можливу підтримку Ситником Клінтон: це може бути міжнародний скандал



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Для подальших дій Холодницький буде «консультуватися з дипломатами й очікувати чергової заяви посла США»

Якщо заява нардепа Бориса Розенблата про нібито передання НАБУ в США так званої «чорної бухгалтерії« для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах підтвердиться, то може призвести до міжнародного скандалу

Про це заявив очільник САП Назар Холодницький в інтерв’ю НВ.

«Це свіжа інформація, я ще її досконало не вивчав, але якщо дійсно він розповідає, що він підтримує Гілларі, то це може бути міжнародний скандал. Це проблема не тільки для Ситника, це проблема для країни. Скажу відверто: те, що я бачив по розслідуванню справи [тодішнього голови передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола] Манафорта (я про це заявляв ще тоді і повторюся зараз), я був категорично проти, і детективи - чи, я так розумію, керівництво НАБУ - фактично порушило законну вказівку прокурора про заборону оприлюднення будь-яких даних до спеціального рішення чи прокурора, чи суду», - заявив Холодницький.

Натомість детективи і НАБУ на сторінці своєї прес-служби 2016 року, попри заборону прокурора, дійсно оприлюднило фрагменти листування «чорної бухгалтерії», де було зазначено прізвище Манафорта.

«Наголошую, у нас в цій справі, поки вона була у нас, не було жодного його особистого підпису. Стверджувати, що Манафорт особисто отримав таку кількість грошей, ми не можемо, бо юридично це не доведено. На тій же стадії, коли слідство лише розпочиналося, дії НАБУ з розголошення даних слідства тоді у мене викликали велике занепокоєння. І я тепер розумію, якщо підтвердяться ті записи, для чого Ситник це робив. Знову ж таки, якщо це голос дійсно його (хоча схожість 95% можу дати, що це його голос), я зараз не можу це коментувати, але це біда, якщо таке було», - зазначив Холодницький.

На його думку, для подальших дій потрібно «консультуватися з дипломатами й очікувати чергової заяви посла США».

Раніше повідомлялося, що на час проведення службового розслідування в НАБУ усунули двох детективів, згаданих в журналістському розслідуванні про корупцію в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, згідно із заключною частиною розслідування журналістів, про корупцію в оборонці знали в податковій адміністрації, військовій прокуратурі, НАБУ, ГПУ і СБУ. Останні два відомства звинувачення заперечують.

Зокрема, в розслідуванні фігурує заступник голови НАБУ Гізо Углава, який нібито підписував документи, що виключають фірму-прокладку «Оптимумспецдеталь» з переліку фіктивних.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що президент України Петро Порошенко визнав, що військові закупівлі не мають відбуватись на закритих тендерах.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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