НАБУ відсторонило детективів, згаданих у журналістському розслідуванні щодо розкрадань в оборонці



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За словами Ситника, у ситуації, що склалася, «потрібно виважено підійти до аналізу фактів»

«По завершенню результати службового розслідування ми передамо до ДБР та повідомимо про них громадськість», - зазначив директор НАБУ Артем Ситник

У Національному антикорупційному бюро заявили, що відсторонили від виконання посадових обов’язків двох детективів, які згадані у розслідуванні Bihus.info про розкрадання в «Укроборонпромі».

Про це 13 березня повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

«Двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні, відсторонено на час проведення службового розслідування. Таке рішення прийняв директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Ради громадського контролю НАБУ та Управлінням внутрішнього контролю НАБУ», - говориться у повідомленні.

Ситник заявив, що для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, він прийняв рішення «відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами Bihus.info».

«Переконаний, у ситуації, що склалася, потрібно виважено підійти до аналізу фактів. По завершенню результати службового розслідування ми передамо до ДБР та повідомимо про них громадськість», - зазначив директор НАБУ.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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