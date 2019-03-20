Голова сенату Казахстану виконуватиме обов'язки президента до квітня 2020 року



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В.о. президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв візьме на себе повноваження виконуючого обов'язки президента до кінця терміну Нурсултана Назарбаєва

Голова сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв складе президентську присягу у середу, 20 березня, на спільному засіданні палат парламенту.

Як повідомляє BBC, він виконуватиме обов'язки глави держави до чергових виборів президента - тобто до квітня 2020 року.

«Нурсултан Назарбаєв заявив, що спікер верхньої палати парламенту Касим-Жомарт Токаєв візьме на себе повноваження виконуючого обов'язки президента до кінця його терміну, який закінчується у квітні 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

«Ми з вами все зробили разом, казахстанці. Ви мене підтримували на всіх виборах. Це щастя бути президентом такої країни. Я служив вам вірою і правдою. Завдяки вам я став президентом», - заявив він.

Назарбаєв додав, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Зовсім недавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.

Також Сенат Казахстану прийняв законопроект, який закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки. У свою чергу, питання про довічне головування Назарбаєва в Радбезі прокоментували в Мін'юсті. Планується, що склад Радбезу буде формувати президент за погодженням з головою ради.