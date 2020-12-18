Радник Байдена захворів на Covid-19

Байден отримав негативний результат тесту на Covid-19

Радник обраного президента США Джо Байдена Седрік Річмонд заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс майбутнього глави держави.

Сам Байден отримав негативний результат тесту на Covid-19, зазначено в повідомленні.

Сполучені Штати займають перше місце в світі по числу випадків зараження коронавірус. За весь час пандемії в країні виявлено понад 17 млн випадків Covid-19, з них понад 300 тисяч – з летальним результатом.

Як повідомлялося, 17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.