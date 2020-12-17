Макрон заразився коронавірусом

Еммануель Макрон був протестований після появи перших симптомів хвороби

Макрон пішов на самоізоляцію і буде працювати віддалено

Президент Франції Еммануель Макрон здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Президент був протестований на коронавірус після появи перших симптомів хвороби. Відтепер Макрон повинен піти на самоізоляцію строком у сім днів під час якої буде виконувати свої обов'язки дистанційно.

16 грудня Франція планувала розпочати масове тестування населення на коронавірус. Очікується, що масова вакцинація населення країни розпочнеться вже у грудні 2020 року, уряд вже зарезервував 200 млн доз вакцин.

У Франції з початку пандемії зафіксовано 2,41 млн випадків коронавірусу, 180 тисяч людей одужали, понад 59 тисяч пацієнтів померли від ускладнень.

У понеділок, 21 грудня, регулятор ЄС – Європейське агентство медичних засобів планує провести засідання, на якому дозволити використання на території ЄС вакцини Covid-19 від компаній Pfizer і BioNTech.

Хто зі світових лідерів вже перехворів на коронавірус

У березні на коронавірус захворів прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, хвороба тривала понад місяць, прем'єра довелось навіть ушпиталити.

Також на коронавірус перехворіли такі відомі «ковідскептики» як президент США Дональд Трамп та президент Бразилії Жаїр Болсонару.

У жовтні на коронавірус перехворів і президент України Володимир Зеленьский, під час хвороби він працював дистанційно з лікарні «Феофанія».