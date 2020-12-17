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    Макрон заразився коронавірусом

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    Еммануель Макрон&nbsp;був протестований після появи перших симптомів хвороби - Макрон заразився коронавірусом
    Еммануель Макрон був протестований після появи перших симптомів хвороби
    Фото: Jeso Carneiro/Flickr

    Макрон пішов на самоізоляцію і буде працювати віддалено

    Президент Франції Еммануель Макрон здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац. 

    Президент був протестований на коронавірус після появи перших симптомів хвороби. Відтепер Макрон повинен піти на самоізоляцію строком у сім днів під час якої буде виконувати свої обов'язки дистанційно. 

    16 грудня Франція планувала розпочати масове тестування населення на коронавірус. Очікується, що масова вакцинація населення країни розпочнеться вже у грудні 2020 року, уряд вже зарезервував 200 млн доз вакцин.

    У Франції з початку пандемії зафіксовано 2,41 млн випадків коронавірусу, 180 тисяч людей одужали, понад 59 тисяч пацієнтів померли від ускладнень.

    У понеділок, 21 грудня, регулятор ЄС – Європейське агентство медичних засобів планує провести засідання, на якому дозволити використання на території ЄС вакцини Covid-19 від компаній Pfizer і BioNTech.

    Хто зі світових лідерів вже перехворів на коронавірус

    У березні на коронавірус захворів прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, хвороба тривала понад місяць, прем'єра довелось навіть ушпиталити. 

    Також на коронавірус перехворіли такі відомі «ковідскептики» як президент США Дональд Трамп та президент Бразилії Жаїр Болсонару.

    У жовтні на коронавірус перехворів і президент України Володимир Зеленьский, під час хвороби він працював дистанційно з лікарні «Феофанія».

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    Теги: Франція Еммануель Макрон коронавірус
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