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    У світі

    Міністр внутрішніх справ США захворів на коронавірус

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    До цього він два дні проводив зустрічі зі співробітниками - Міністр внутрішніх справ США захворів на коронавірус
    До цього він два дні проводив зустрічі зі співробітниками
    Фото: PBS

    У чиновника немає симптомів, він продовжує працювати віддалено

    Голова департаменту внутрішніх справ США Девід Бернхардт отримав позитивний результат на коронавірус. Про це повідомляє The Washington Post.

    До того, як президент Дональд Трамп провів в середу засідання Кабінету міністрів, 51-річного Бернхардта перевірили на Covid-19. У результаті секретар не був присутній на засіданні. До цього він два дні проводив зустрічі зі співробітниками.

    «Зараз у нього немає ніяких симптомів, і він продовжить працювати від імені американського народу, поки перебуває на карантині», – повідомив офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Ніколас Гудвін.

    Він також зазначив, що Бернхардт дотримується всіх рекомендацій і при необхідності проводить консультації з медиками.

    Новина про зараження Бернхардта викликала хвилю перевірок серед чиновників, оскільки, попри те, що багато працюють віддалено, деякі співробітники продовжують регулярно приходити на роботу.

    Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заразився коронавірусом.

    Теги: США міністр президент коронавірус
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