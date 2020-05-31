Це спроба завезти контрабандні товари, – у Мінфіні прокоментували блокування КПП «Тиса»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На даний момент на КПП утворилися кілометрові черги

Водіям запропонували задекларувати переміщувані товари згідно з вимогами Митного кодексу або передати їх до митного складу

Блокування водіями пункту пропуску «Тиса» – це чергова спроба перетнути кордон незаконним шляхом і завезти контрабандні товари.

Про це заявили в Міністерстві фінансів.

Зокрема, для врегулювання ситуації із спробами незаконного ввезення товарів на митному посту «Тиса» (на українсько-угорському кордоні), вже відряджено в.о. голови Держмитслужби Ігоря Муратова.

Зазначається, що він прибуде на КПП «Тиса» спільно з головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнеком.

Також у міністерстві наголосили на тому, що водіям та пасажирам запропоновано можливі варіанти вирішення проблеми в правовому полі.

Наприклад, вони можуть задекларувати переміщувані товари згідно з вимогами Митного кодексу або передати їх до митного складу, однак, на законні умови перетину кордону поки що погодились лише декілька водіїв.

«Ключове завдання реформи митниці, яка зараз в пріоритеті Уряду, це боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил. І це не якісь точкові рішення, а системний підхід. Ми уже посилили контроль за роботою митниць, слідкуємо і даємо оцінку діям митників і методам їх роботи. У нас є розроблений чіткий план заходів з протидії контрабанді та незаконному ввезенню товарів. І він поступово втілюється в життя. Ми маємо важелі, що дозволять тримати у великому тонусі і митників, і контрабандистів», – зазначив заступник Міністра фінансів Юрій Драганчук.

Відомо, що на даний момент на КПП утворилися кілометрові черги.

Нагадаємо, на Закарпатті водії заблокували в’їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса». Туди прибули резервні сили прикордонної служби. Водії мікроавтобусів перекрили пункт пропуску з 09.30.

Причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

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