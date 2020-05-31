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    Події в Україні

    Заблокований водіями пункт пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною відновив роботу

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    <p>На КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною поновили пропуск транспорту</p> - Заблокований водіями пункт пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною відновив роботу

    На КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною поновили пропуск транспорту

    Фото: ДПСУ

    «Ситуація дещо стабілізувалась, пропускні операції поновлено» – ДПСУ

    У пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною поновлено пропускні операції.

    Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба.

    «Станом на зараз у пункті пропуску «Тиса» ситуація дещо стабілізувалась, пропускні операції поновлено», – зазначається у повідомленні.

    У пресслужбі уточнили, що очільник ДПСУ Сергій Дейнеко відбув на Закарпаття, аби особисто розібратися в ситуації, яка мала місце у пункті пропуску «Тиса» та не допустити жодних нестандартних ситуацій на державному кордоні.

    Нагадаємо, на Закарпатті водії заблокували в’їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса». Туди прибули резервні сили прикордонної служби. Водії мікроавтобусів перекрили пункт пропуску з 09.30.

    Причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

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