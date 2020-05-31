Заблокований водіями пункт пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною відновив роботу
На КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною поновили пропуск транспорту
«Ситуація дещо стабілізувалась, пропускні операції поновлено» – ДПСУ
У пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною поновлено пропускні операції.
Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба.
«Станом на зараз у пункті пропуску «Тиса» ситуація дещо стабілізувалась, пропускні операції поновлено», – зазначається у повідомленні.
У пресслужбі уточнили, що очільник ДПСУ Сергій Дейнеко відбув на Закарпаття, аби особисто розібратися в ситуації, яка мала місце у пункті пропуску «Тиса» та не допустити жодних нестандартних ситуацій на державному кордоні.
Нагадаємо, на Закарпатті водії заблокували в’їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса». Туди прибули резервні сили прикордонної служби. Водії мікроавтобусів перекрили пункт пропуску з 09.30.
Причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.