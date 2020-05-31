Заблокований водіями пункт пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною відновив роботу



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На КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною поновили пропуск транспорту Фото: ДПСУ

«Ситуація дещо стабілізувалась, пропускні операції поновлено» – ДПСУ

У пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною поновлено пропускні операції.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба.

«Станом на зараз у пункті пропуску «Тиса» ситуація дещо стабілізувалась, пропускні операції поновлено», – зазначається у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що очільник ДПСУ Сергій Дейнеко відбув на Закарпаття, аби особисто розібратися в ситуації, яка мала місце у пункті пропуску «Тиса» та не допустити жодних нестандартних ситуацій на державному кордоні.

Нагадаємо, на Закарпатті водії заблокували в’їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса». Туди прибули резервні сили прикордонної служби. Водії мікроавтобусів перекрили пункт пропуску з 09.30.

Причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

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