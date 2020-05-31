На Закарпатті водії заблокували контрольно-пропускний пункт «Тиса» (відео)



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В'їзд та виїзд на пункті пропуску «Тиса» заблокований водіями

Водії мікроавтобусів перекрили пункт пропуску з 09.30

На Закарпатті водії заблокували в'їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса». Туди прибули резервні сили прикордонної служби. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

«Водії мікроавтобусів, які наразі перебувають на митному посту, окрім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення. Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це унеможливлює перетин кордону на законних підставах», - повідомили вчора митники.

Зараз в'їзд та виїзд на пункті пропуску заблокований водіями.

Доручення Олексій Петров дав з метою недопущення переміщення і пропуску товарів комерційного призначення через державний кордон України та Угорщини в пункті пропуску «Чоп-Захонь», які завозяться приватними підприємцями як посилки громадян України, які проживають за кордоном.