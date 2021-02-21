Головний санітарний лікар розповів, як вакцинуватися державним коштом

Безкоштовно зможуть зробити щеплення усі, але через «дорожню карту»

Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко обіцяє, що всі бажаючі зможуть отримати щеплення від Covid-19 за державні кошти. Про це урядовець заявив, виступаючи сьогодні у Чернігові, повідомляє «Укрінформ».

«Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, – вакцинується» – сказав він.

Водночас Ляшко зауважив, що через обмежений доступ до вакцин на ринку та, відповідно, неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив «дорожню карту» з вакцинації, яка надає пріоритет групам ризику та працівникам «критичних для держави» структур. На Чернігівщині, зокрема, першими щеплюватимуть медичних працівників.

Дітям профілактику коронавірусу взагалі не робитимуть, оскільки жоден з імунобіологічних препаратів від COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Що стосується продажу вакцин від коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше ІІ півріччя 2021 року.

Сьогодні міністр охорони здоровʼя Максим Степанов показав відео завантаження першої партії індійської вакцини для України.

Також стало відомо, що Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії.

Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.

Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областям ще не доставлену вакцину.