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    Український міністр у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини (відео)

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    Препарат Oxford/AstraZeneca &ndash; це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа - Український міністр у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини (відео)
    Препарат Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа
    Фото з відкритих джерел

    Літак з препаратом від AstraZeneca летітиме до Києва через Мумбаї та Стамбул

    Відвантаження першої партії вакцини, призначеної для використання в Україні, почалося в індійському місті Пуне. Відповідне відео розмістив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов.

    «Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 тис. доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно плану МОЗ. Зараз вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин», – написав він.

    У повідомленні також зазначається, що Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти Covid-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

    Як повідомлялося раніше, Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії.

    Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.

    Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областям ще не доставлену вакцину.

    Теги: міністр Стамбул Максим Степанов щеплення вакцинація ВООЗ Віктор Ляшко
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