Індія анонсувала поставку в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу
Глава МОЗ Максим Степанов домовляється про постачання вакцин з Індії
Україна однією з перших в світі отримає індійську вакцину від Covid-19, заявили у посольстві
Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Постачання першої партії об'ємом 500 тисяч доз очікується у лютому.
Про це у Facebook повідомило посольство Індії в Україні.
Як зазначається, найближчим часом з Індії до України буде доставлено першу партію вакцини Covishield виробництва Serum Institute India.
«Ця вакцина дозволить Україні розпочати загальну кампанію вакцинації по всій країні», – йдеться у дописі.
Також у посольстві зазначили, що особисті прохання президента Володимира Зеленського та постійні контакти з МОЗ дозволили Україні стати однією з перших країн, які отримають вакцину з Індії в лютому.
«В майбутньому очікується постача більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, в міру нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців», – йдеться в повідомленні.
Це постачання вакцини є ще одним прикладом головної ролі, яку відіграє індійська фармацевтична промисловість у забезпеченні охорони здоров’я України, зазначили індійські дипломати.
Інститут сироватки в Індії виробляє вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом та AstraZeneca. Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримали дозвіл на екстрене використання в Індії.
Як повідомлялося, 19 лютого глава МОЗ України Максим Степанов вилетів до Індії домовлятися щодо постачання вакцини від коронавірусу з виробником.
Раніше у МОЗ України обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що вакцина від коронавірусу має прибути в Україну на вихідних або на початку наступного тижня. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.
Крім того, Віктор Ляшко повідомив, що українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.
Зазначимо, головний санітарний лікар розподілив по областям ще не доставлену вакцину.