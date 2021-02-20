Індія анонсувала поставку в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Глава МОЗ Максим Степанов домовляється про постачання вакцин з Індії

Україна однією з перших в світі отримає індійську вакцину від Covid-19, заявили у посольстві

Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Постачання першої партії об'ємом 500 тисяч доз очікується у лютому.

Про це у Facebook повідомило посольство Індії в Україні.

Як зазначається, найближчим часом з Індії до України буде доставлено першу партію вакцини Covishield виробництва Serum Institute India.

«Ця вакцина дозволить Україні розпочати загальну кампанію вакцинації по всій країні», – йдеться у дописі.

Також у посольстві зазначили, що особисті прохання президента Володимира Зеленського та постійні контакти з МОЗ дозволили Україні стати однією з перших країн, які отримають вакцину з Індії в лютому.

«В майбутньому очікується постача більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, в міру нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців», – йдеться в повідомленні.

Це постачання вакцини є ще одним прикладом головної ролі, яку відіграє індійська фармацевтична промисловість у забезпеченні охорони здоров’я України, зазначили індійські дипломати.

Інститут сироватки в Індії виробляє вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом та AstraZeneca. Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримали дозвіл на екстрене використання в Індії.

Як повідомлялося, 19 лютого глава МОЗ України Максим Степанов вилетів до Індії домовлятися щодо постачання вакцини від коронавірусу з виробником.

Раніше у МОЗ України обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що вакцина від коронавірусу має прибути в Україну на вихідних або на початку наступного тижня. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

Крім того, Віктор Ляшко повідомив, що українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.

Зазначимо, головний санітарний лікар розподілив по областям ще не доставлену вакцину.