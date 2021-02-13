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    Черга на вакцинацію: стало відомо, як записатись

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">До 1 березня запису не буде тому, що невідомо, скільки країна отримає вакцин</p> - Черга на вакцинацію: стало відомо, як записатись

    До 1 березня запису не буде тому, що невідомо, скільки країна отримає вакцин

    Фото з відкритих длжерел

    Головний санітарний лікар анонсував початок запису до черги після 1 березня

    Українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня. Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць», – сказав він під час зустрічі з журналістами у суботу.

    За словами Ляшка, записатися на вакцинацію зможуть громадяни, які не входять до пріоритетних груп, що підлягають вакцинації. Під час запису громадян віком 18-59 років вноситимуть у лист очікування, громадянам старше 60 років призначатимуть час і місце вакцинації.

    Ляшко повідомив, що записатися на вакцинацію можна буде трьома способами: через спеціальний сайт з вакцинації, який відкриється найближчим часом, через електронні черги у сімейних лікарів, а також телефоном контакт-центру.

    Також наразі вивчається можливість запису через застосунок «Дія».

    Раніше головний санітарний лікар повідомив, що лікарі закладів, у яких перебувають хворі на Covid-19 та медики екстреної допомоги будуть вакциновані позачергово.

    Теги: лікар вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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