Головний санітарний лікар розподілив по областям ще не доставлену вакцину

Поки вакцини нема, Віктор Ляшко перевірить надійність сховищ для неї

Першими препарат доставлять в шість областей та Київ

Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, в які області в першу чергу буде доставлено протикоронавірусну вакцину після її прибуття до країни. Як написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, першими препарат отримають шість областей та місто Київ, до решти вакцину доставлять на наступний день.

«Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: сім областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші –наступного дня», – розповів він.

Ляшко додав, що завтра прибуде з перевіркою в Чернігівську область, яка має одною з перших отримати вакцину від коронавірусу.

«Завтра відвідаю одну з областей – Чернігівську, щоб наочно переконатись у готовності складу, мобільної бригади та лікарні, працівників якої будуть вакцинувати першими», – написав санлікар.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що вакцина від коронавірусу має прибути в Україну на вихідних або на початку наступного тижня. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

Крім того, Віктор Ляшко повідомив, що українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.