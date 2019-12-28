$33,8 млрд за місяць: Нефьодов похвалився рекордними надходженнями митниці



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Голова Державної митної служби Максим Нефьодов Фото: Главком

Середньоденні надходження митниці за останній тиждень рекордні - $93 млн

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що у грудні план надходжень митниці виконано на 109%, що становить $33,8 млрд .

Про це Нефьодов написав на своїй сторінці у Facebook.

«План виконано на 109% в гривні, в $ навіть не хочеться писати, аби не вихвалятись (24.5% втрат від курсу в грудні порівняно із бюджетом). Рекордні середньоденні надходження за останній тиждень - $93 млн ($81.5 млн рік тому)», - зазначив очільник митниці.

Він також подякував всім, хто зробив це можливим – «в першу чергу, сумлінному бізнесу, зусиллями якого наповнюється бюджет, а також всьому колективу нової митниці.

Раніше міністерка фінансів пояснила, чому митниця дає мало доходів.