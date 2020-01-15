Гончаренко: кінець епохи бідності, який українцям обіцяв Зеленський, відчули на собі лише представники влади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончаренко: Зеленський обіцяв кінець епохи жадібності для влади і кінець епохи бідності для людей. А вийшло все навпаки

Нардеп наголосив, що у влади немає грошей на нормальне грошове забезпечення військових, на гідну зарплату вчителів, на субсидії, проте є гроші на величезні зарплати чиновникам

Прийшов кінець епохи бідності, але не для всіх українців, як обіцяв Зеленський, а для міністрів, керівників державних підприємств та членів наглядових рад. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Напередодні Нового Року сотні тисяч гривень премій собі нарахували міністри в Кабміні, сотні тисяч гривень отримали зарплати члени наглядових рад. У нас з’явився новий член наглядової ради «Укрзалізниці» – Сергій Лещенко, який був затятим антикорупціонером. Останні пів року він перестав боротися з корупцією, зник, а тепер з’явився на посаді члена наглядової ради «Укрзалізниці» з зарплатою 588 тисяч на місяць. Отже кожен день, включаючи суботу і неділю, він отримує по 20 тисяч гривень. А ось керівник «Укрпошти» – отримує 2 мільйони гривень на місяць. Його зарплата на рік – мільйон доларів. Можу уявити, як почуваються листоноші, які працюють за копійки», – зауважив політик.

Народний депутат наголосив, що у влади немає грошей на нормальне грошове забезпечення військовослужбовців, на гідну оплату праці вчителів, на субсидії для соціально незахищених громадян, проте є гроші на величезні зарплати чиновникам.

«Зеленський обіцяв кінець епохи жадібності для влади і кінець епохи бідності для людей. А вийшло все навпаки», – підкреслив Олексій Гончаренко.

Як повідомлялось, прем'єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів боротьбою з корупцією.