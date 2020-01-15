Кабмін призначив головою НАЗК Новікова
До призначення Олександр Новіков працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури
Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу.
«Рішення прийнято. Пане Олександре, вітаю Вас!», - сказав прем'єрміністр Олексій Гончарук.
До призначення Новіков працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури.
Він здобув освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого з правознавства.
Новіков був претендентом на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, успішно пройшов оцінювання в 2019 році.
Нагадаємо, 16 грудня Конкурсна комісія обрала прокурора Новікова на посаду голови НАЗК.
Юрист за освітою, одружений, виховує двох дітей.
Нині працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури.
Кандидат успішно пройшов етап оцінювання прокурорів, яке влаштував чинний генпрокурор Руслан Рябошапка.
Новіков претендував на посаду голови/першого заступника голови Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури.
Згідно із декларацією за минулий рік, родина з 2015 року у Києві орендує квартиру площею 53 кв. м. Автівку Subaru Forester 2008 року випуску у сім'ї викрали, дружина Новікова Юлія Гончар має Kia Sorento 2013 року, а сам Новіков їздить на ВАЗ 21099 (передано за довіреністю у 2008).
У 2018 році Новіков заробив 562 тис. грн, а його дружина-підприємець - 321 тис. грн. У родини є 110 тис. грн заощаджень. Новіков також вказав у декларації кредит на 153 тис. грн, який взяла дружина.
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