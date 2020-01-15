Кабмін призначив головою НАЗК Новікова

Олександр Новіков лiдирував на вcix етапах конкурсу, і особливо вразив членів комісії на спiвбесiдi

Олександр Новіков лiдирував на вcix етапах конкурсу, і особливо вразив членів комісії на спiвбесiдi

До призначення Олександр Новіков працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу.

«Рішення прийнято. Пане Олександре, вітаю Вас!», - сказав прем'єрміністр Олексій Гончарук.

До призначення Новіков працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури.

Він здобув освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого з правознавства.

Новіков був претендентом на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, успішно пройшов оцінювання в 2019 році.

Нагадаємо, 16 грудня Конкурсна комісія обрала прокурора Новікова на посаду голови НАЗК.

Олександр Новіков

Юрист за освітою, одружений, виховує двох дітей.

Нині працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури.

Кандидат успішно пройшов етап оцінювання прокурорів, яке влаштував чинний генпрокурор Руслан Рябошапка.

Новіков претендував на посаду голови/першого заступника голови Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури.

Згідно із декларацією за минулий рік, родина з 2015 року у Києві орендує квартиру площею 53 кв. м. Автівку Subaru Forester 2008 року випуску у сім'ї викрали, дружина Новікова Юлія Гончар має Kia Sorento 2013 року, а сам Новіков їздить на ВАЗ 21099 (передано за довіреністю у 2008).

У 2018 році Новіков заробив 562 тис. грн, а його дружина-підприємець - 321 тис. грн. У родини є 110 тис. грн заощаджень. Новіков також вказав у декларації кредит на 153 тис. грн, який взяла дружина.