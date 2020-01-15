Прем'єр пояснив високі зарплати міністрів боротьбою з корупцією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончарук зазначив, що раніше чиновники офіційно отримували зарплати по кілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки і сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах

Зазначимо, зарплата Гончарука за грудень становила 76 тис. гривень, водночас зарплата за грудень кількох міністрів перевищила 200 тис. гривень

Прем'єрміністр Олексій Гончарук пояснює високі зарплати міністрів боротьбою з корупцією. Про це Гончарук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Ми розуміємо підвищену увагу до цього процесу, але це - єдиний правильний шлях. Це - невід'ємна складова подолання корупції у владі», - написав прем'єр.

Він зазначає, що раніше чиновники офіційно отримували зарплати по кілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки і сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах.

Гончарук наголошує, що зараз уряд припинив хибну практику тіньових схем і відкатів і дані за зарплатами, які отримують міністри, відкриті.

«Зараз ми бачимо багато маніпуляцій із зарплат працівників уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали із затримкою виплати за кілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями», - написав він.

Гончарук зауважив, що міністри - державні топ-менеджери, і їх робота має відповідно винагороджуватися, оскільки них покладено велику відповідальність за результати їх роботи.

Він також зазначив, що уряд впроваджує ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватися результати роботи чиновників.

Гончарук вважає, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати службовим становищем, крім цього вони повинні завжди пам'ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання - тільки так влада буде працювати ефективно.

Зазначимо, зарплата Гончарука за грудень становила 76 тис. гривень, водночас зарплата за грудень кількох міністрів перевищила 200 тис. гривень.

Так зарплата міністра закордонних справ Вадима Пристайка за грудень становила 234 тис. гривень, міністра юстиції Дениса Малюськи - 226 тис. гривень, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова - 222,6 тис. гривень, міністра соціальної політики Юлії Соколовської - 217 тис. гривень