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    Кабмін ліквідував 85 із 264 допоміжних органів уряду

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    <span>Олексій Гончарук зазначив, що був проведений повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Кабміну</span> - Кабмін ліквідував 85 із 264 допоміжних органів уряду
    Олексій Гончарук зазначив, що був проведений повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Кабміну

    За словами Гончарука, функціонування таких органів, як міжвідомчі комісії та координаційні органи, втратило свою актуальність

    Кабінет Міністрів ліквідував 85 із 264 допоміжних органів уряду. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своїй telegram-каналі.

    За словами Гончарука, функціонування таких органів, як міжвідомчі комісії та координаційні органи, втратило свою актуальність.

    Він також зазначив, що був проведений повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Кабміну.

    Нагадаємо, 14 січня 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про надання повноваження парламенту щодо створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Ради.

    Кабмін Верховна Рада уряд Олексій Гончарук аудит
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