Уряд наймає на роботу: відкрито п'ять нових топ-вакансій



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Будинок уряду Фото: Вікіпедія

Загалом Уряд оголосив 20 вакансій на керівні посади

Триває відкритий конкурс на посади державної служби категорії «А» – наразі доступні п'ять вакансій: голова Українського інституту національної пам’яті; голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті; державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту; голова Державної аудиторської служби, а також голова Державного агентства з питань кіно. Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

Серед загальних вимог до кандидатів – наявність вищої освіти за ступенем магістра або вище, володіння українською та іноземною мовами, досвід роботи на керівних посадах.

Кандидати складають ряд тестів за наступними напрямками: іноземна мова, аналітичні здібності, вербальне та числове мислення, знання законодавства. Наступний етап – співбесіда.

Переможець конкурсу визначається за рекомендаціями Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

До слова, на кожному етапі відбору здійснюватиметься відеофіксація задля максимальної прозорості конкурсу.

Зазначимо, що загалом Уряд оголосив 20 вакансій на керівні посади. Наразі заявку на участь надіслали понад 200 претендентів.