Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончарук відвідав пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією Фото: kmu.gov.ua

Олексій Гончарук доручив прокурору Чернівецької області Олегу Соболю посилити боротьбу з митними правопорушеннями

Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці. Про це він заявив під час наради у Чернівецькій митниці ДФС, передає Урядовий портал.

Глава уряду також відвідав пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією в рамках робочої поїздки до Чернівецької області. Окрім нього, у відрядженні – голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

«Ми постійно отримуємо скарги від бізнесу про проблеми на митних кордонах. Приїхав проінспектувати особисто. Підготувались добре, жодної машини на огляді, навіть черга мала на під'їзді. І водіїв проінструктували – кажуть, стоїмо десь по дві години, не більше. Хоча поза камеру вони розповідають, що п'ять діб», – сказав Олексій гончарук.

Вирішити проблему постійних черг могли б сканери, але жоден із чотирьох закуплених ще рік тому не працює.

«Щоб запустити в роботу сканер, потрібно підписати пару паперів. Не розумію, чому досі не зроблено. Це саботаж», — зазначив глава уряду.

Він також зазначив, що минулого року було виділено гроші на реконструкцію під’їзних шляхів до пункту пропуску. Але куди їх поділи – невідомо. Роботи не виконані.

«За час експерименту з фінансування реконструкції доріг митницею до спецфонду Чернівецької області було спрямовано кошти з дорожнього фонду. Це мільйони гривень. Однак під‘їзні шляхи так і не відремонтували. Я попрошу Генпрокурора розібратися з цією ситуацією, щоб винні в розкраданні бюджетних коштів були покарані», – сказав прем‘єр-міністр.

За його словами, це ще не всі проблеми. Через місяць має запрацювати Буковинська митниця, а її приміщення навіть не належить державі.

«І будівля, в якій розміщена митниця, і термінал, де знаходиться місце прибуття і проходить оформлення, орендується нами – належить одній всім відомій в регіоні людині. Так не має бути!» – наголосив Гончарук.

Він доручив заступнику начальника Чернівецької митниці ДФС Олександру Кулінському, міському голові Олексію Каспруку та в.о голови облдержадміністрації Михайлу Павлюку за два тижні знайти приміщення, де можна буде розмістити митницю і інфраструктуру для митного оформлення.

Олексій Гончарук також доручив прокурору Чернівецької області Олегу Соболю посилити боротьбу з митними правопорушеннями: «Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів: або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. І пан прокурор – серед перших», – наголосив Гончарук.